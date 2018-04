Toyota Avensis Verso komt na de zomer

Door: BV

anaf september zal de Avensis Verso geleidelijk aan in de Europese showrooms verschijnen. De Avensis Verso wordt Toyota’s nieuwe MPV die de Picnic op pensioen stuurt. Hij biedt door middel van drie zetelrijen ruim plaats aan maximum 7 personen. In de meest luxueuze versie zullen passagiers in captain seats zitten, maar dan maximaal met z’n zessen.

De Avensis Verso werd 4,65m lang en 1,76m breed. Zijn hoogte van 1,67m is de kleinste in het MPV-segment. Dankzij een enorme wielbasis van 2825mm biedt deze Verso een interieurruimte die 3.205mm lang is. De koffer is -indien de drie zetelrijen geïnstalleerd zijn- 282 liter groot, maar wanneer de verschuifbare middelste zetels en achterste zitplaatsen worden verwijderd kan er tot maximaal 2.422 liter geladen worden.

De Avensis Verso zal in de gebruikelijke afwerkingslijnen (Linea Terra, Linea Luna en Linea Sol) beschikbaar zijn. Vanaf de basisversie zijn ABS met remkrachtverdeler en Brake Assist, frontale airbags en een driepuntsgordel met hoofdsteun per zitplaats standaard. Op de topversies zullen ook zijdelingse airbags en windowbags standaard zijn. De hoofdsteunen van de voorstoelen krijgen een passief Whiplash Injury Lessening System dat de kans op een nekletsel ingevolge een aanrijding vermindert.

De Avensis Verso koos voor een nieuwe wielophanging met onafhankelijke McPherson veerpoten vooraan en een compacte torsieas achteraan. Omdat rijcomfort ook een laag geluidsniveau impliceert, besteedden de Japanse technici heel wat aandacht aan geraffineerde computeranalyses om het geluid in de hele auto te controleren en te onderdrukken.

De Avensis Verso zal aangedreven worden door een 2-liter VVT-i (variabele kleppentiming) van 150pk en 192Nm. De versie met handgeschakelde vijfbak zal 192km/h snel zijn en in 11,4sec optrekken tot 100km/h. Een automaat is in optie verkrijgbaar. Hij is 180km/h snel en heeft 12,1sec nodig voor de spurt tot 100km/h. Al naargelang de vijfbak of automaat verbruikt de MPV 8,6 of 8,9l/100km. De tweede mogelijkheid is de 2-liter D4-D turbodiesel die 116pk sterk is. Hij levert tussen de 1.800 en 3.000t/min een constant koppel van 250Nm. Zijn top bedraagt 180km/h en hij snelt in 12,5sec tot 100km/h.