Peugeot 406 automaat

n 2000 was nagenoeg 1 op 2 verkochte grote middenklassers (M2-segment) een diesel. Het ging om 1.353.800 wagens. De 406 sloeg er vorig jaar in de eerste plaats weg te kapen met 100.000 verkochte eenheden. Op de Franse markt is 70% van diezelfde middenklassers (274.000 wagens) voorzien van een zelfontbrander. Ook daar nam de 406 de eerste plaats in. Hoog tijd dus om bij ons de 406 HDI aan te bieden met de AL4 automaat, want dat behoorde nog niet tot de mogelijkheden.

De viertrapsautomaat van het intelligente en autoadaptieve type werkt aan de hand van 9 verschillende rijstijlen volgens het fuzzy logic systeem. In combinatie met de HDI van 110pk en 250Nm zorgt dat voor een aangename en comfortabele rit, zonder dat het rijplezier wordt ontnomen.

Peugeot België-Luxemburg verkocht in 2000 3% van de 406-sen met een automaat. De invoerder hoopt dat het uitgebreide aanbod meer mensen zal weten te overhalen om zonder handen te schakelen.

De 406 HDI 110 Automaat is verkrijgbaar in de ST en SV uitvoering en dit zowel in de berline als in de break. Prijzen beginnen bij 918.000 BEF of € 22.757.