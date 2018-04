Volvo D5 - fluwelen kracht

Door: BV

V

anaf de grote vakantie verschijnt de gloednieuwe en huiseigen dieselmotor van Volvo onder de kap van de S60. Tegelijkertijd debuteert de motor in de grotere V70 en S80.

De nieuwe turbodiesel is een belangrijke motor voor de Zweedse constructeur. Steeds meer wagens worden verkocht met een diesel, ook in de hogere segmenten. Haast 75% van de nieuw ingeschreven Europese voertuigen zijn diesels. Dit jaar nog wil Volvo 33.000 wagens met D5-motor verkopen. In 2002 willen de Zweden 50.000 van die diesels slijten. Volvo verwacht dat de verkopen van de S60, V70 en S80 met zo’n 20 tot 30% zullen toenemen.

De D5 is gebaseerd op de lichtmetalen vijfcilinder benzine die in ’91 voor het eerst in de Volvo 850 te zien was. Het blok gebruikt hier een common rail inspuiting van de tweede generatie dat een nog hogere inspuitdruk kan genereren. Dat zorgt voor meer kracht, een lager verbruik en een schonere uitlaat. Door een turbo met variabele inlaat kon het vermogen gespreid worden over een breed toerentalgebied. De D5 produceert 163pk bij 4.000t/min en 340Nm bij 1.750t/min. Voor zowel de S60, de V70 als de S80 zorgt dat voor een aangename top van 210km/h. De sportieve S60 spurt in 9,5 seconden naar 100km/h. De overige twee doen daar 0,3 seconden bij. Het vastgestelde normverbruik schommelt rond de 6,3 liter.