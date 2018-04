Supersportieve Seat Leon Cupra R

Door: BV

a de Ibiza Cupra R werkt Seat nu aan een Leon Cupra R. De supersportieveling, die in Barcelona werd onthuld, komt begin volgend jaar bij ons op markt. In vergelijking met de Leon Cupra worden de ophanging, de remmen, de overbrenging en het interieur onder handen genomen. De 2.8 V6 van 204pk ruimt plaats voor het 1.8 motorblok met turbocompressor. Om nog meer aandacht te trekken zorgden de ingenieurs voor een turbo met variabele geometrie. Daardoor loopt het vermogen in één ruk op tot 210pk! De Cupra R kiest, in tegenstelling tot de gewone Cupra, niet voor de vierwielaandrijving. Dat levert hem een gewichtswinst op van 140 kilogram. De manuele zesbak blijft wel.

Om tot een sportiever en directer rijgedrag te komen deed Seat een beroep op het ACC-onderstel (Agile Chassis Concept) en werden de dempers 10% strakker. De antirolstangen zien hun diameter zowel vooraan als achteraan met zo’n 5mm toenemen. De Cupra R krijgt vier geventileerde schijfremmen om al dat geweld tot stilstand te brengen. Achter de velgen zitten rode Brembo-remzadels. Voor- en achterbumper werden groter en ruimere luchtinlaten vooraan staan garant voor een doeltreffendere koeling. In het interieur zorgen onder andere Recaro-stoelen en witte wijzerplaten voor de sportieve inborst.