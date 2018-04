Sportwagen van wereldformaat voor MG

Door: BV

G Rover maakte op 20 juni bekend dat het een overeenkomst is aangegaan om de bezittingen van de Qvale Automotive Group over te nemen. De groep heeft 70 mensen in dienst en produceert de Mangusta sportwagen.

Nu al maakt de MG Rover groep plannen om op basis van het Qvale project een luxueuze sportwagen van wereldformaat te maken. Zij zullen hierbij gebruik maken van de 4.6 liter V8 krachtbron met 380pk. Het ontwerp gaat nu nog door het leven als MG X-80, maar zal al in 2002 gecommercialiseerd worden. Er komt zowel een coupé als een roadstervariant. Beiden zullen boven de MG F Roadster en de onlangs gepresenteerde MG Sport Saloons gepositioneerd worden. Een handbak en een automaat zijn ook al gepland.

Doordat MG een erg compleet gamma zal hebben hoopt het nieuwe markten te kunnen aanboren. Hierbij wordt vooral Noord-Amerika geviseerd, ’s werelds grootste sportwagenafzetter.