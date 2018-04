Rover 75 Tourer voor september

Door: BV

I

n september staat de break versie van de Rover 75 bij de dealer. De elegante Tourer profileert zich handig als lifestyle-break. Toch offert de Tourer de praktische aspecten van een break niet helemaal op omwille van zijn vormgeving. In de koffer kan je minimaal 400 liter kwijt, maar als de 60/40 neerklapbare bank wordt weggeklapt loopt dat op tot 1.222 liter. Rover zorgde ook voor een achterruit die apart open kan. Onder de koffervloer zit een extra ruimte om spulletjes op te bergen die het daglicht beter niet zien. Een vijzeltje houdt de boel omhoog terwijl je erin aan het rommelen bent. Wie de gewoonte heeft veel mee te zeulen kan kiezen voor de niveauregeling.

Rover biedt de 75 Tourer aan met dezelfde motoren als de sedan. Dat wil zeggen dat u dat de keuze laat tussen vier motoren, drie benzines en een diesel. De basismotor blijft dus de 1.8 van 120pk. De 2.0 V6 van 150pk en de 2.5 V6 van 177pk staan hogerop in de hiërarchie. Dieselen doen we met 2-liter van BMW-origine. Bij Rover doet hij het met 116 paarden. Normaal gezien schakel je manueel, maar desgewenst wordt een vijftrapsautomaat van Jatco aangeboden.

In tegenstelling tot de sedan krijgt de Tourer strakkere veren en hardere dempers. De voorste dempers hebben hier ook terugslagveren. Het stuur en remmen kregen een update. Deze wijzigingen zullen binnenkort ook hun weg naar de sedan vinden.

Prijzen van de Rover 75 Tourer beginnen bij 1.060.000 BEF of € 26.276 voor de 1.8. De common rail diesel kost minimaal 4.000 BEF of € 99 extra. De duurste 75 Tourer met 2.5 zescilinder gaat voor 1.335.000 BEF of € 33.094 over de toonbank.