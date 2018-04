Audi A4 nu ook als Avant

Door: BV

a de nieuwe A4 sedan kunnen maken we nu kennis met de Avant-versie. Net als de vierdeurs combineert de Avant het strakke design met dynamiek, zij het in een veelzijdiger pakje. De oude A4 Avant was goed voor 44% van de totale verkoop. Benieuwd of dit model dezelfde knappe verkoopcijfers zal kunnen voorleggen. Vanaf de zomermaanden zal de nieuwste break bij de dealer verschijnen.

Deze kleine A6 break pakt uit met een kofferruimte die minimaal 442 liter groot is (3l minder dan de vierdeurs). In vergelijking met zijn voorganger groeide de beschikbare ruimte met 52 liter. Wanneer de asymmetrische bank neergeklapt wordt, kan de ruimte tot 1.288 liter worden uitgebreid. Audi plaatste onder een verwijderbare vloerplaat in de koffer een kunstof bak waar je nog 65 liter extra in kwijt kan. Links en recht van de bagageruimte bevinden zich een opbergnet en een afsluitbaar bergvakje voor kleinere spulletjes. Er zit ook een extra 12V-stekker. De kofferklep opent desgewenst op een lagere tussenstand.

Onder de kap schuilen dezelfde nieuwe benzinemotoren uit de sedan. We hebben het natuurlijk over de 2-liter viercilinder van 130pk en de 3-liter V6 van 220pk. Audi praat ook over de gekende 1.8 turbo van 150pk, maar die zou nog wel even op zich laten wachten. Later op het jaar zal Audi ook de 1.6 van 102pk en de 2.4 van 170pk monteren. Over een S4 Avant wordt nog niks gezegd, maar die komt er zeker. Uiteraard mogen we de TDI’s van de VAG-groep niet vergeten vermelden. Aanvankelijk bestaat de keuze uit de 130pk sterke 1.9 TDI en de 2.5 V6 TDI van 180pk die ook in de sedan liggen. Een 155pk variant van de zescilinder zou de eerste TDI worden die met de traploze Multitronic-automaat leverbaar is. De 1.9 TDI van 100pk zal rond de jaarwisseling het dieselaanbod vervolledigen.

Op het gebied van veiligheid staat de Avant op hetzelfde hoge niveau als de sedan. ABS met remkrachtverdeler (EBV), noodremhulp en het ESP stabiliteitscontrolesysteem zijn dus allen standaard. Wanneer het geluk echt niet meezit zijn er de frontale-, zijdelingse- en hoofdairbags (SIDEGUARD) die de bestuurder en zijn passagiers opvangen.

Audi zegt nog niks over de prijs van deze break, maar als we kijken naar wat ze extra vroegen voor de vorige A4 Avant zullen we ten opzichte van de vierdeurs ongeveer 70.000 tot 75.000 BEF of € 1.735 tot € 1.859 dieper in onze broekzak moeten tasten.