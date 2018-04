Mini One & Cooper komen na de zomer

Door: BV

p het Salon van Frankfurt van 1997 werden we getrakteerd op een reincarnatie van de beroemde en legendarische Mini. Het publiek gedroeg zich razend enthousiast en vier jaar later maken we de geboorte mee van de Mini van het nieuwe millennium.

De nieuwe Mini is meteen herkenbaar door zijn uitgesproken en herkenbare stijl. De grote ronde koplampen en de sterke vormgeving van de motorkap bezorgen hem die typische look van weleer. Achteraan zorgen de lichtblokjes en de zo goed als verticale flanken voor een compact en krachtig uitzicht.

De Mini komt er als One en als Cooper. Het hart van beide modellen is steeds een gloednieuwe 1598cc grote benzinemotor met vier kleppen per cilinder. De motor die gezamenlijk door BMW en Chrysler werd ontwikkeld komt er in twee uitvoeringen: eentje van 90pk en een andere van 115pk. De eerste versie verschijnt in de Mini One. Naast de 90pk levert de krachtbron 140Nm. Dat volstaat om de 3,62m lange Mini in 10,9 seconden tot 100km/h te lanceren. De topsnelheid ligt in dit geval op 185km/h. De 115pk versie is voorbehouden voor de Mini Cooper. Het koppel nam hier met 9Nm toe tot 149Nm. De Cooper is 200km/h snel en na 9,2sec passeert de naald de 100km/h. De twee versies zijn standaard voorzien van een vijfversnellingsbak, maar in optie kan gekozen worden voor een Continu Variabele Transmissie (CVT). Deze automatische bak beschikt ook over een equivalent van een semi-automatische zesversnellingsbak. Door middel van een Steptronic-systeem (toetsen op het stuurwiel) kan de bestuurder de versnellingen handmatig inschakelen.

De ingenieurs van Mini hechtten bijzonder veel belang aan het veiligheidsniveau. Elke Mini is uitgerust met ABS en remkrachtverdeler die inwerkt op vier schijfremmen. De exemplaren vooraan zijn geventileerd. Op de Mini’s zit ook het CBC-systeem van de BMW-group. Dit remcontrolesysteem meet de dwarsaccelaratiekrachten bij het nemen van een bocht. Wanneer de bestuurder op dat moment remt zorgt de elektronica dat het wiel aan de buitenkant van de bocht sneller wordt afgeremd. Op die manier wordt de natuurlijke neiging tot overstuur (het uitbreken van de achtertrein) teniet gedaan. Het bandenspanningscontrolesysteem signaleert lekke banden. Op de optielijst staan nog een anti-spin systeem en het dynamisch stabiliteitscontrolesysteem (DSC). Wanneer al deze hoogtechnologische snufjes geen uitweg meer brengen beperken twee frontale smart airbags en twee zijdelingse airbags het menselijk leed. In optie kan de Mini ook worden uitgerust met hoofdairbags (AHPS: Advanced Head Protection System) die zowel de voorste als achterste inzittenden beschermen.

De eerste Mini’s worden vanaf september bij de dealer verwacht. De basisversie, One, krijgt voor 572.826 BEF of € 14.200 bovenvermelde ABS, EBD en CBC-systemen en vier airbags. Er zitten ook elektrische ramen vooraan, elektrisch te bedienen en verwarmde buitenspiegels, verwarmde sproeiers en centrale vergrendeling met afstandbediening voor de deuren op. Het dak van de One is in de kleur van het koetswerk geschilderd. De spiegelhuizen blijven zwart. Bovenop de uitrusting van de One doet de Cooper mistlampjes vooraan, een Interior Lamp Package (met onder andere verlichte make-up spiegeltjes), voetmatjes, een zilverkleurige boordplank, een sportophanging, extra opbergruimten en vijftien-duims velgen. Het dak en de spiegelhuizen worden op de Cooper uitgevoerd in het wit of in het zwart. Voor de Cooper vraagt Mini 677.710 BEF of € 16.800.