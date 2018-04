Porsche lift Carrera

Door: BV

e constructeur uit Stuttgart voert in modeljaar 2002 enkele estetische wijzigingen door aan de 4 geproduceerde 911 Carrera’s (de 911 Carrera Coupé en Cabriolet en de 911 Carrera 4 Coupé en Cabriolet). Voortaan sluit hun uiterlijk beter aan bij dat de van Turbo, waarvan ze de koplampen overnemen. Zowel het front als de achterzijde werden hertekend. In de langere achterzijde vinden we nu 2 afzonderlijke ovalen uitlaatstukken. In de Cabriolet maakt de plastic achterruit plaats voor een glazen exemplaar met ontdooiing.

De belangrijkste wijziging vinden we echter onder de motorkap. De 6-cilinder boxermotor ziet zijn inhoud namelijk stijgen van 3,4 naar 3,6 liter. Het geheel produceert nu 235Kw of 320pk. Het vernieuwde blok zorgt voor een soepelere acceleratie en stuwt de Carrera naar een top van 285km/u. De Coupés doen het spurtje tot 100km/u nu in 5 seconden rond, de Cabrio’s zijn iets trager en laten er 5,2 seconden voor opmeten. Te koop vanaf september.