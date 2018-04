Nissan Xterra op waterstof

Door: BV

et lijkt erop dat waterstof de brandstof van de toekomst wordt. Grote constructeurs als Opel en DaimlerChrysler hebben al vergevorderde prototypes rondrijden. Nissan denkt in dezelfde lijn en start momenteel met het testen van een voertuig op waterstof in Sacramento, Californië. Het prototype heet Xterra FCV. Hij haalt zijn energie uit brandstofcellen die door waterstof worden gevoed. Net als in de Alltra EV, de Hypermini EV en de Almera Tino Hybrid zit in de Xterra een synchrone tractiemotor met neodymiummagneet en lithium-ion batterijen verstopt.

De reden waarom Nissan voor Sacramento koos ligt voor de hand. In de zonnige Amerikaanse staat ligt namelijk het hoofdcentrum van het CaFCP ofwel California Fuell Cell Partnership. Diverse constructeurs zijn in het centrum volop bezig met het onderzoeken en testen van de nieuwe brandstof.