Volkswagen werkt aan V10 TDI

olkswagen plant voor volgend jaar een gloednieuwe dieselmotor. Deze keer gaat het niet om een extra krachtige 1.9 TDI, maar om een 5-liter grote 10-cilinder! De krachtbron wordt het neusje van de zalm wat betreft moderne dieseltechnologie. Net als de vernieuwde 1900 TDI (100, 130 en 150pk) en de 2.5 V6 TDI gebruikt hij pompinjectoren voor de inspuiting. Het spreekt voor zich dat je zo’n motor niet in de eerste de beste Passat steekt. Daarom zou dit pareltje bedoeld zijn om in de D1 in te planten. De D1 was de zogenaamde vierwielaangedrevenwaarmee we een tijd geleden mochten kennismaken. De serieproductie ervan is gepland voor binnen een tweetal jaar. Ook werken de Duitse ingenieurs aan een terreinwagen om rond de V10 te bouwen.