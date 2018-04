Door: BV

G-Rover staat weer op eigen benen en wil zo snel mogelijk zijn aanbod uitbreiden. Liefst dan nog onder merknaam MG, omdat die een beduidend beter imago heeft dan Rover zelf. De technische afdeling heeft ons intussen al een hele vracht concept cars voorgeschoteld. De X10, X20 en X30 zijn MG-sportwagens die respectievelijk op de 75, 45 en 25 gebaseerd zijn en effectief onder de MG-badge van de productieband zullen rollen.Niet voor productie is deze MGF Power Extreme Concept car, waar er -tot nader order- slechts één exemplaar van wordt gebouwd. De MGF is voorzien van een centraal geplaatste turbogevoede 2-liter benzinemotor. De 4-cilinder in lijn produceert 335,6Kw, wat overeenkomt met maar liefst 450pk. Om de motor netjes achter de voorzetels te krijgen werd de koets verbreed. Het onderstel werd aangepast en extra koelsleuven, spoilers, zijschortenij zorgen voor voldoende koeling en downforce.De superkrachtige MGF zal vooral gebruikt worden voor promotiedoeleinden.