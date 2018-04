Volvo Bi-fuel: clean inside and out

Door: BV

oortaan zijn de meeste modellen van de Zweedse constructeur verkrijgbaar in een bi-fuel versie. Ze zijn met andere woorden geschikt om zowel op bezine als LPG te rijden. En dat is niet alleen beter voor het milieu, het komt in vele gevallen ook de portefeuille van de eigenaar ten goede.

De nieuwe motoren voor twee types brandstof zijn voorzien om in hoofdzaak op gas te rijden. Benzine dient in dit geval als reservebrandstof. Volvo heeft de 2.4 liter van 140pk in de catalogus klaarstaan. Deze krachtbron zal in twee versies verkrijgbaar zijn: een versie voor LPG en een andere voor methaan (aardgas of biogas). De 2.4 zal worden ingebouwd in de S80, V70 en S60. Vanaf deze maand gaat de productie van de S80 en V70 met een motor voor methaan van start. In augustus volgen de overige versies. Ook de S40 en V40 krijgen een bi-fuel motor, maar dan eentje van 1.8 liter groot. De motor ontwikkelt zowel op benzine als op LPG 115pk.

In alle gevallen wordt een bijkomende met koolstofvezel versterkte aluminium gastank onder de koffervloer geplaatst. De bagageruimte hoeft niet aan volume in te boeten. Bij de 2.4 bi-fuel zorgt die tank voor een rijbereik van zowat 300km voor methaan (CNG) en 450km voor LPG. Met de benzinetank raak je nog 350km verder. De S40 en V40 raken met LPG 400km ver. Dankzij de benzinetank wordt het totale rijbereik zelfs op 1.150km gebracht.

Methaan wordt op twee manieren geproduceerd: door de winning uit de aarde in de vorm van aargas of geproduceerd op basis van organische elementen (biogas). Wanneer je op biogas rijdt produceert je wagen helemaal geen extra kooldioxide, daar de auto op methaan rijdt dat reeds integraal deel uitmaakt van het ecosysteem. Aardgas daarentegen brengt minder vervuilende en schadelijke stoffen voort dan benzine of diesel. De uitstoot van koolstofdioxide, een stof die schuldig is aan het broeikaseffect, ligt 20% lager dan bij bij benzine.

LPG bestaat uit een mengsel van propaan en butaan. Deze gassen komen vrij bij het oppompen van petroleum en gas, of onrechtstreeks, als afvalproduct van de raffinaderijen. De uitlaatgassen van LPG bevatten 10% minder koolstofdioxide dan die van benzine.