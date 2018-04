Audi A6 vooral onderhuids gewijzigd

Door: BV

e Audi A6 krijgt een heel bescheiden facelift en kan zo beginnen aan de tweede helft van zijn carrière. Langs de buitenkant valt vooral een tweede met chroom omrande rooster op dat in de bumper zit. Voortaan is die dus niet meer voorbehouden voor de krachtigste versies. De koplampen groeiden een beetje waardoor ze wat meer licht geven, maar blijven natuurlijk achter helder glas zitten. Even zeggen nog dat de uitlaat nu duidelijk zichtbaar is en dat de achterlichten nog twee kleuren hebben: rood en wit. Binnen ontdekken we nieuwe materialen en alu omranding van de wijzerplaten. Audi biedt nu ESP en een noodremhulp standaard aan op alle modellen.

De voornaamste nieuwigheden zitten onder de kap. De A6 krijgt namelijk de 1.9 TDI van 130pk die momenteel al in de A3, Golf, Bora en Passat ligt en de 2.5 V6 TDI ziet zijn vermogen stijgen van 150 naar 155pk. Nieuw ook zijn de 2.0 benzine van 130pk en de 3.0 V6 van 220pk uit de recente A4. De continu variabele transmissie, die bij Audi Multitronic heet, zal nu ook op de A6 leverbaar zijn. Tot slot delen we nog mee dat Audi aan de ophanging sleutelde.