Opel deponeert innovaties

anaf nu zijn de benamingen ECOTEC, Flex7 en Easytronic beschermde handelsmerken. De registratie ervan ligt in Opel's bedoeling om haar technische innovatie sterker te benadrukken. In de toekomst wil Opel zich meer onderscheiden van de concurrentie door technologie en voertuigconcepten. Daarbij horen een vernieuwde interpretatie van een op de Signum geïnspireerde break en een combinatie break/monovolume.

ECOTEC staat voor de vierkleppenmotoren van Opel. De nieuwe bouwwijze van de motoren met vier kleppen per cilinder werd sinds 1993 geleidelijk aan in alle personenwagen ingebouwd. Vanaf vandaag is deze naam eigendom van Opel.

Het Flex7-systeem zit in de Zafira. Het systeem omvat 2 extra zitjes in de koffer. Dit unieke vouwmechanisme zorgt voor een optimale benutting van het plaatsaanbod, want zij kunnen volledig weggeklapt worden in de vloer.

De Easytronic zat voor het eerst in de nieuwe Corsa, maar binnenkort zal de automatische en sequentiële versnellingsbak in andere modellen terug te vinden zijn.