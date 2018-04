Audi A8 W12

Door: BV

en specifiek radiatorrooster met gepolijst edelmetaal, enkele W12-emblemen en grote 18 inch velgen met bandenmaatje 245/55. Dit zijn zowat de voornaamste kenmerken die de nieuwe en krachtigste A8 aller tijden onderscheiden van de rest van het gamma. Om de absolute top van het segment te plezieren schroefde Audi twee zescilinders in V aan elkaar. Deze limousine pakt uit met een 6.0 twaalfcilinder in dubbele V-opstelling, ofwel W-vorm. Met een vermogen van 420pk en 550Nm laat alle concurrenten uit z’n klasse achter zich. De prestaties van de A8 Lang liegen er natuurlijk niet om. Hij is elektronisch begrensd op 250km/h, rijdt na 5,8 seconden 100km/h, na 20 seconden 200km/h en na 38 seconden 250km/h. 90% van het koppel is beschikbaar bij slechts 1.800t/min.

Omdat Audi voor een compacte W-vorm koos bleef er in het motorcompartiment nog voldoende plaats over voor de Quattro-aandrijving. De krachtbron is slechts 513mm lang en 613mm breed en dat is heel wat kleiner dan bij de gebruikelijkere V12, waar doorgaans slechts de achterwielen worden aangedreven. Door het veelvuldig gebruik van aluminium en magnesium weegt de motor slechts 245kg, waardoor het totaalgewicht van de wagen net geen 2 ton overschrijdt (1.980kg om precies te zijn). Een laatste speciaal detail van de W12 is de dry sump-smering, die normaal gezien alleen bij sportwagens terug te vinden is. Dergelijke smering biedt het voordeel dat de motor steeds optimaal gesmeerd wordt, ook bij hoge dwars- en langsversnellingen. De vijftraps-tiptronic automaat zorgt voor een optimale verdeling, dosering en bruikbaarheid van al dat geweld.