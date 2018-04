Seat Arosa krijgt prijs

Door: BV

eats vernieuwde stadskarretje was de voorbije maanden reeds te zien op de diverse autosalons, maar de bijhorende prijzen lieten nog op zich wachten. Uiterlijk sluit de Arosa nu beter aan bij de rest van het gamma. De kleine Spanjaard komt met een 1.0 van 50pk, een 1.4 van 60pk en een 1.4 16v van 100pk. Bij de diesels worden dat de 1.4 TDI van 75pk en de 1.7 SDI van 60pk. Het hele gamma wordt opgebouwd rond vier uitrustingsniveau’s: Comfort Entry, Comfort, Luxe en Sport. De goedkoopste Arosa wordt voor 349.500 BEF of € 8.664 van de hand gedaan. De duurste benzine in Sport-uitvoering verhuist voor 569.000 BEF of € 14.105 van garage. Voor de diesels geeft u minimum 426.000 BEF of € 10.560 uit. De topdiesel vraagt 528.500 BEF of € 13.100.