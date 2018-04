Daewoo Lanos vernieuwd

Door: BV

aewoo zorgt voor een bijzonder discrete verfrissing van zijn Lanos. Vier jaar na zijn commerciële lancering krijgt de Lanos een licht hertekende achterbumpers en kofferpanelen. Zowel de notchback als de hatchback hebben nieuwe kastanjevormige achterlichtblokken die voor een betere zichtbaarheid zorgen. De hatchback pronkt voortaan met een bredere achterspoiler die niet alleen voor een sportievere look zorgt, maar ook het brandstofverbruik doet dalen. Voorts vallen sierlijsten en portierkrukken in koetswerkkleur (afhankelijk van de versie), nieuwe velgen en wieldoppen op.

De binnenruimte werd even discreet opgefrist als de buitenzijde. De belangrijkste wijzigingen betreffen nieuwe stoffen en bekledingsmaterialen, extra isolatiemateriaal, ergonomischer geplaatste ruitenheffers en chroomafwerking (vanaf de Style-versie). De stoelen werden herontworpen voor betere steun en comfort. De uitrusting is nu opgetrokken tot vier afwerkinsniveau’s: Centennial +, Pure, Spirit, Style en Sport. Vanaf de basisversie krijg je een adaptieve stuurbekrachtiging, een centraal slot, een bestuurdersairbag, een asymmetrisch neerklapbare achterbank, bumpers in koetswerkkleur en luidsprekers voor en achter.

In het vooronder ligt een 1.3 SOHC, een 1.5 SOHC of een 1.6 DOHC benzinekrachtbron die respectievelijk voor 75, 86 of 106 pk zorgt. Ook krijgen de motoren voortaan een uitlasgasrecyclagesysteem (EGR) mee. Dit zorgt ervoor dat de verbranding completer is en de uitstoot van stikstofoxidegas verminderd wordt. Bovendien vaart het verbuik er wel mee. Behalve bij de Sport-versie die optioneel met een viertrapsautomaat leverbaar is, schakel je steeds met een manuele vijfbak.

De goedkoopste Lanos kost je 379.990 BEF of € 7.785. Je rijdt dan in een driedeurs Centennial + rond. De duurste versie moet 559.990 BEF of € 11.473 opbrengen. In dat geval heb je een vier- of vijfdeurs in Sport-uitvoering.