Volkswagen Polo IV in Frankfurt

Door: BV

O

p het Salon van Frankfurt zal Volkswagen de opvolger van de populaire Polo presenteren. De nieuwe stadsmus zal zo’n 10 cm langer worden dan de huidige versie, waardoor hij ongeveer 3,85 meter lang wordt. Hij wordt gebouwd op het platform van de Skoda Fabia en zal als drie- en vijfdeurs aangeboden worden. De break volgt denkelijk later. Of er ook terug een vierdeurs komt en of er een coupé-variant op de markt komt is nog onbeslist. Qua stijl is hij in de eerste plaats op de kleinere Lupo geïnspireerd.

Onder de kap zullen vermoedelijk 8 verschillende motoren een plaatsje vinden. We hebben het dan over een 55pk motor (1.0?) en drie veertienhonderds van respectievelijk 65, 75 en 100pk. De snelste benzine zal 180pk op de weg zetten. In het vooronder ligt dan wellicht de 1.8 turbo uit onder andere de Audi TT. Bij de diesels mogen we de 'platte' 1.9 diesel van 64pk verwachten, maar ook de recente 100pk versie met pompverstuivers zal zijn opwachting maken. Natuurlijk zal ook de 1.4 driecilinder TDI van 75pk in het aanbod komen te staan.

Zoals de veranderende markteisen zich stellen zal de nieuwe kleine vanaf het basismodel worden uitgerust met frontale (en misschien zelfs zijdelingse) airbags en ABS met remkrachtverdeler. Ook het elektronische stabiliteitsprogramma (ESP) zal verkrijgbaar zijn.