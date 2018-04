Rinspeed Advantage R one

Door: BV

Z

oals elk jaar presenteert Rinspeed één (of soms meerdere) van zijn ideeën. Deze keer zorgt de Zwitser voor een supersportieve eenzitter met dynamische cockpit en een 1.8 benzine die ook op biogas rijdt.

De Advantige R one wordt aangedreven door een 1800 benzine van 120 pk en 165 Nm. Dat zorgt voor een top van rond de 205 km/h en een sprint tot 100 km/h in minder dan 6 seconden. De hele constructie ligt 120 mm van de grond en weegt amper 750 kg. Wat de R one echter zo speciaal maakt is de mogelijkheid om hem op biogas te laten rijden. Het zorgt ervoor dat dit het eerste sportwagenontwerp wordt dat op keuken- of tuinafval over het asfalt scheurt. Een andere bijzonderheid is het Dynamic Cockpit Control Concept ofte DCCC-systeem. Het zorgt ervoor dat de cockpit naargelang de rijsnelheid hoger of lager geplaatst wordt. De bestuurderpost gaat eveneens in de bochten hangen zoals een motor dat doet.