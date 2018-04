Toyota Avensis Verso: Gedaan met Picnic(en)

Door: BV

a een vrij bescheiden Europese carrière houdt de Picnic het hier voor bekeken. Zijn vervanger heet Avensis Verso en is ongeveer even lang als de Picnic. Daarmee is de Avensis Verso met z’n 4,6 m nog steeds veruit de langste uit zijn klasse (33 cm langer dan een Renault Scènic). Ook in de hoogte - of liever de laagte - breekt hij alle records. De Scènic houdt het op 1,72 m hoogte, de Picnic was 1,70 m hoog. Terwijl alle constructeurs (zelfs voor hun personenwagens) vastbesloten hogere wagens maken kiest Toyota voor een lange en lage monovolume (1,66 m hoog). Hij is dus voortaan eigenlijk veel meer een MPV-break. Onder de kap ligt net als in de Picnic een 2.0 benzine die in de plaats van 128 pk 150 pk levert. Bij het dieselaanbod behoort de 2.2 TD tot het verleden en kan je kiezen voor een moderne turbodiesel met Common Rail van 116 pk en 2 liter longinhoud.