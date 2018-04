Porsche 911 (996) GT2

Door: BV

Het zat eraan te komen natuurlijk. In Genève staat de gloednieuwe Porsche 911 GT2. De watergekoelde 3.6 zescilinder is een evolutie van de krachtbron uit de GT1 die in Le Mans reed in 1998. Wie dacht dat de 420 pk uit de Turbo al veel waren denkt best opnieuw. De GT2 met biturbo is 462 paarden rijk bij 5700 t/min en telt 620 Nm tussen 3500 en 4500 t/min. Hij biedt met andere woorden prestaties waarvan je sterretjes ziet: 0-100 km/h in 4,1 sec, 0-160 km/h na 8,5 sec en 80-120 km/h in vijfde duurt amper 4,7 sec. Pas bij 315 km/h houdt hij het voor bekeken. Hij gaat trouwens meteen aan de haal met de titel van snelste bolide van de GT3. Deze Porsche is de snelste serie-geproduceerde en voor de openbare weg gehomologeerde Carrera die bovendien standaard met ceramische (steen dus) remschijven werd bedacht. Die zijn harder, slijtvaster en kunnen beter tegen de hitte dan de conventionele stoppers.

De motor is voorzien van het VarioCam Plus systeem, de laatste evolutie wat betreft variabele kleppentiming. Het zorgt voor betere prestatie en krachtvoorziening tegen om het even welk toerental. Bovendien komt het het brandstofverbruik ten goede. Ook het elektronische motormanagement Motronic ME 7.8 draagt daartoe bij. De GT2 met zesbak verbruikt volgens de norm 12,9 l/100 km en dat loopt in de stad op tot net geen 19 liter. Wie het volle potentieel benut van kan natuurlijk rekenen op een verbruik dat heel wat hoger ligt, maar wie ligt daarvan wakker als je dergelijk vliegmachien op de oprit hebt staan.