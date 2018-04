Opel Zafira voor onbezadigde huisvader

Door: BV



e compacte monovolume van Opel komt in het najaar op de markt met de tweeliter ECOTEC turbomotor uit de Astra Coupé. De motor werpt 192 pk op de weg, waardoor de zevenzitter tegen maximaal 220 km/h over dekan scheuren. Voor een sprintje tot 100 km/h heeft hij slechts 8,1 seconde nodig. Deze snelle Zafira werd ontwikkelt door het Opel Performance Center en het International Development Center. Volgens de MVEG normen drinkt hij 9,9 l/100 km en voldoet hij nu al aan de EURO IV uitlaatgasnormen.

Door straffere veren en een andere demperafstelling verbeterden de rijeigenschappen. De ingenieurs stelden eveneens de elektronische rijhulpsystemen, ESP en tractiecontrole TC Plus, opnieuw af zodat ze in vergelijking met de andere Zafira-modellen later in werking treden. Achter de exclusieve OPC-velgen met 225/45 R 17 banden zitten ruim bemeten remschijven die voor een stevige en stabiele vertraging zorgen. De uiterlijke opsmuk (voor-, zij- en achterschorten) werd in de windtunnel getest op z’n aerodynamische kwaliteiten. Dat deze Opel door het OPC-centrum reed merken we in het interieur aan de Recaro-sportstoelen, het lederen stuur met OPC-logo en de witte achtergronden van de wijzerplaten.

Dat Opel zich voortdurend inzet om aan schone(re) motoren aan te bieden merkten we onder andere al aan de Zafira met brandstofcel en onlangs nog aan de Opel Astra Eco 4. Als aanvulling hierop Opel brengt vanaf deze zomer een Zafira op de markt die wordt aangedreven door een 1.6 op aardgas. Deze groenere motor heeft zijn roots bij de 1.6 16v bezine uit hetzelfde model. De 1.6 CNG (Compressed Natural Gas) ontwikkelt net als de normale versie 100 pk en 150 Nm en heeft een topsnelheid van 172 km/h. Om deze motor op aardgas te laten draaien werden de zuigers en het injectiesysteem aangepast. Voor en achter de achteras werden vier gastanks geïnstalleerd zonder dat Opel daarbij aan het laadvolume moesten raken. Het Flex 7-zitsysteem kan dus net als op de andere modellen gemonteerd worden. Naast de gastanks werd een 14 liter grote benzinetank behouden, waardoor de autonomie van 400 km tot 580 km kan worden uitgebreid. Belangrijk voordeel van CNG auto’s is dat ze in tegenstelling tot LPG-wagens wèl mogen parkeren in ondergrondse garages met meerdere verdiepingen. Bovendien is aardgas 60 % goedkoper dan diesel en 130 % goedkoper dan benzine. De CNG verbuikt 5,5 kg aardgas per 100 km.

Beide modellen beginnen hun carrière in zaal 2 op het Salon van Genève.