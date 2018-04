Door: BV

e kan er met z’n vieren in, het heeft wat weg van een cabrio en een break en je hebt een hybride-aandrijving. We hebben het over de Mazda MX Sport Tourer. Dit Japanse studiemodel is 4,58 m lang, 1,8 m breed en ruim anderhalve meter hoog. Hij wordt voortbewogen door een 2-liter benzine S-VT krachtbron en een 54 pk sterke elektromotor. Deze laatste drijft tot 50 km/h de achterwielen aan. Buiten de stad neemt de tweeliter het over en worden de vier wielen aangedreven.

Het lamellen dak zorgt ervoor dat je toch een beetje dat cabrio-gevoel ervaart en als je de achterbank wegklapt, de lamellen naar voor schuift en de achteruit laat zakken krijgt krijg je semi pick-up. Op die manier kan je het laadvolume uitbreiden tot maximaal 1.250 liter.

Net als de in Detroit gepresenteerde RX-8 heeft de MX Sport Tourer geen B-stijl meer. Het studiemodel introduceert tevens het M-SDS systeem. Het staat voor Mazda Skyhook Damping Suspension en zorgt ervoor dat de rijkwaliteiten ongeacht de belading optimaal blijven. De overbrenging gebeurt door een CVT-transmissie (Continiously Variable Transmission). Uiteraard hebben de ontwerpers ook oog gehad voor de technologische snufjes. Een ID Card om te starten en een grote monitor (voor de e-mail en internetfunctie) hebben hun eigen plekje in het interieur.

Het project valt te bewonderen op de Mazda stand in Genève.