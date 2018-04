Mercedes C320 AMG

Door: BV

e 3.2 V6-motor die door de handen van AMG gleed en in november vorig jaar onder de kap van de C-klasse kwam, zal nu ook in de elegante break versie van de C-klasse verschijnen. Het gaat om dezelfde zescilinder die ook in de C 320 ligt. AMG plaatste er een compressor op waardoor het vermogen op slag van 218 pk naar 354 pk in schiet. De 450 newtonmeters zorgen voor de kracht als de toerentellernaald nog naar beneden wijst.

Deze AMG versie staat op een speciaal afgesteld chassis waardoor de sportiviteit van het model extra in de verf wordt gezet. Voorts kregen de ophanging en dempers hun eigen afstelling en werd het koetswerk om en bij de 30 mm lager opgehangen. Qua veiligheid mag je rekenen op stevig bemeten schoeisel, ABS met remkrachtverdeler, ASR, BAS (noodremhulp), ESP en forse remschijven. De C 32 AMG Break spurt in 5,5 seconden naar 100 km/h en nog eens 15 seconden later flirt de naald met de 200.

De eerste sedan AMG modellen worden in juni in de etalage verwacht. Op de break versie moeten we nog even langer wachten.