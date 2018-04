BMW X5: de diesel

Door: BV

a de X5 met 3.0 en 4.4 benzinemotor presenteert BMW op het salon van Génève de dieselversie. De krachtbron van dienst is de 3.0 zescilinder Common Rail diesel die we reeds kennen uit de succesvolle 330d en 530d. Met 184pk en 410Nm heeft de SUV genoeg kracht onder de kap voor een spurtje van 0-100km/u in 10,5 seconden en een topsnelheid van om en bij de 200km/u. Dat zijn stevige prestaties voor een diesel die klasse. Om 100km rond te maken moet 10 liter diesel volstaan. De motor zal aanvankelijk enkel leverbaar zijn in combinatie met de Steptronic automatische schakelende vijfbak. Een handgeschakelde vijfbak is pas half 2002 gepland.