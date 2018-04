Renault ontwikkelt nieuwe kleine diesel

Door: BV

enault en Delphi Automotive Systems ontwikkelen een gloednieuw Common Rail dieselinspuitsysteem. Deze techniek zal voor het eerst te vinden zijn in een 1.5 dCi-motor waarvan de ontwikkeling in het laatste stadium zit. De lancering ervan in het Renault-gamma is voorzien voor de zomer van 2001. De nieuwe dieselmotor komt op de markt met een vermogen van 65 en 80 pk, met respectievelijk 160 en 185 Nm en zou aan 4,5 l/100 km genoeg hebben.

Deze Common Rail onderscheid zich van de traditionele cilindervormige Common Rail door zijn bolvorm. Het systeem beschikt over een speciale kalibrering van de verstuivers waarmee de slag en het inspuitdebiet voor elke verstuiver afzonderlijk kunnen worden bepaald. Zo kan, dankzij een voortdurende controle en zelfregulering, het debiet van de voorinspuiting (dat normaal vast ligt) tijdig gecontroleerd worden zodat steeds een optimale verbranding wordt verzekerd.