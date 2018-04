Fiat Stilo: niet om mee te schrijven

Door: BV

et Salon van Genève is de ideale uitvalsbasis voor de lancering van een nieuw model. Fiat heeft dan ook bewust gekozen om er de opvolger van de Bravo en Brava voor te stellen. De nieuwe middenklasser die concurrenten in het M1-segment de duvel wil aandoen slaat een totaal andere stijlweg in. Hij werd strakker van lijn, Duitser zo u wil, maar ook heel wat braver.

De Stilo komt van meet af aan als drie- en vijfdeurs op de markt. Beide versies mikken voortaan op twee verschillende categorieën van mensen. De modellen verschillen trouwens sterk qua afmetingen en dus ook van koetswerkpanelen. Zo is de driedeurs 4,18 m lang en 1,46 m hoog en de vijfdeurs 4,25 m lang en 1,51 m hoog. De eerste richt zich tot de sportievere medemens en biedt in de eerste plaats rijplezier, prestaties en dynamiek. De tweede heeft het vooral op comfort en een ruimer interieur begrepen. Toch volgen ze alle twee de trend om extra ruimte in de hoogte te zoeken. Iets wat vooral in de vijfdeurs zijn uiting vindt, want daar werden zelfs de zetels hoger geplaatst. Dit zorgt meteen voor een beter overzicht op het verkeer, een vlottere instap en een betere benutting van de binnenruimte. Immers, wie hoger zit, heeft minder beenruimte nodig.

De Turijnse autobouwer heeft grootse plannen met de Stilo. Fiat mikt immers op een toppositie in het geliefde segment. Bovendien wordt op twee paarden gewed. Door de afmetingen van de vijfdeurs heeft Fiat het zelfs op potentiële klanten van de monovolumemarkt gemunt. De moduleerbaarheid van het interieur wordt gewaarborgd door een neerklapbare rugleuning van de passagiersstoel en een in delen neerklapbare en verschuifbare achterbank.

De Stilo werd ontwikkeld met het oog op een lage gebruikskost. Hij biedt de keuze uit 4 benzinemotoren en 2 diesels. Hoeveel de nieuweling moet kosten is nog niet geweten.