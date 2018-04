Prijsverlaging Subaru dankzij gunstige Yen

Door: BV

T

en gevolge een gunstigere Yen-koers kan de Japanse autobouwer Subaru een prijsdaling doorvoeren voor de Forester en de Outback H6. De prijsdalingen variëren van 15.000 BEF of € 373 voor de goedkoopste Forester 2.0 GL tot 56.000 BEF of € 1.388 voor de duurste versie. De goedkoopste Forester brengt Subaru nu 833.900 BEF of € 20.673 op. Als je voor de duurste versie kiest gaat er minimaal 1.136.900 BEF of € 28.183 van je bankrekening. Bij de Outback 3.0 H6 loopt het prijsvoordeel op tot 150.000 BEF of € 3.718. Hij kost je nu 1.406.900 BEF of € 34.950 en biedt je nog steeds een standaard airco, 2 open daken, leder, cruise control, een automaat, een cold weather pack...