Door: BV

I

n september zal hij te zien zijn op het Salon van Frankfurt en volgend jaar zal hij over onze wegen rijden. Het gaat om de nieuwe Nissan Primera. Hun samenwerking met Renault werpt duidelijk zijn vruchten af, want van de vorige en saaie versie is niets terug te vinden. De nieuwe middenklasser is strak van lijn en duidelijk geïnspireerd op de jongste realisaties van het Franse merk. De Primera is 4,56 m lang (+ 4 cm) en 1,76 m breed (+ 4,5 cm). Bovendien volgt hij ook de jongste trend inzake hoogtegebruik. De hoogte nam namelijk met 7 cm toe.

In het interieur valt vooral het originele dashboard met centraal instrumentarium en analoge wijzerplaten op. Dankzij de ruime buitenafmetingen biedt de Primera meer binnenruimte dan zijn voorganger.

In Japan koop je een Primera steeds met 2.0 benzine van 150 pk en rechtstreekse inspuiting, maar de Europese markt krijgt haar eigen aanpak en ruimer motoraanbod. Bovendien mag het model op enkele aanpassingen rekenen, waardoor het beter aan de verwachtingen van de Europese consument voldoet.