Peugeot 307 zal pronken in Génève

e langverwachte opvolger van de 306 werd op 8 februari voorgesteld op de Franse markt. Hij heet logischerwijze 307 en heeft de ambitieuze taak op zich genomen om het M1-segment te herdefiniëren. Hierbij ging onder andere de aandacht naar ruimte, glasoppervlakte, veiligheidsuitrusting, milieuvriendelijkheid, dynamiek en functionaliteit in de 21eeuw. De 307 gaat in wereldpremière op de 71Salon van Genève dat binnen drie weken de deuren opent.

De 307 is het eerste model van het T5-project dat op en gloednieuw PSA-platform staat. Het platform zal (al dan niet aangepast) ook gebruikt worden voor de 307 Cabrio en Break, de Citroën C4 (opvolger van de Xsara) en zijn monovolumevariant. Het uiterlijk van de 307 doet denken aan dat van een monovolume. Dat komt omdat deze auto niet alleen in de lengte en de breedte serieus groeide (respectievelijk +17 cm en +5 cm), maar ook in hoogte de centimeters rijkelijk liet vloeien (+14,5 cm). Daarmee wordt hij meteen de grootste en hoogste wagen uit zijn klasse: 4,2m lang, 1,73m breed en 1,51m hoog. Het ontwerp van de nieuwe middenklasser is een evolutie binnen het Peugeot-gamma, dat al eerder werd benadrukt door de 406 Coupé, de 206, de 607 en de 206 CC. Peugeot’s 307 heeft een ontwerp dat sterk aansluit met dat van de concept car Promethee dat vorig jaar in parijs te zien was. Hij combineert daarvoor hetzelfde lijnenspel, waardoor hij tegelijk krachtig en elegant voor de dag komt. Toch wordt hij dankzij enkele karakteristieke elementen geprofileerd als een typische Peugeot. Het interieur, dat in blauw, groen, beige en zwart verkrijgbaar is, toont dezelfde dynamische eigenschappen als het exterieur.

De nieuwe Peugeot, die bestsellers als een Renault Mégane, VW Golf en Opel Astra het vuur aan de schenen wil leggen, biedt een uitrusting die zelfs in een klasse hoger niet zo misstaan. Afhankelijk van de gekozen versie heeft hij ABS met remkrachtverdeler, noodremassistentie, airbags vooraan, zijdelingse airbags en windowairbags, een automatisch noodsignaal als de airbags geactiveerd worden, een actieve rugleuning van de voorstoelen met vergrendeling van de hoofdsteunen, gordelspanners met spankrachtbegrenzers, vijf driepuntsgordels, een inklapbare stuurkolom en een actieve voetsteun die hyperflexie van de enkel tegengaat. In de loop van het jaar wordt de lijst aangevuld met ESP en Anti-Spin Controle, en een telematicasysteem dat is opgebouwd rond drie niveau’s: radio/CD met ingebouwd GPS-systeem en een GSM met WAP applicatie, stemherkenning en spraaksynthese.

Onder de kap kan je rekenen op de recente 1.6 16v van 110 pk, de 2.0 16v van 138 pk en de 2.0 HDI van 90 pk. Maar binnen de kortste keren kan je beschikken over de 2.0 HDI van 110 pk die voor de gelegenheid de roetfilter van zijn grote broer monteert. De onderhoudsintervallen werden tot 30.000 km (voor de benzines) en 20.000 km (voor de diesels) verlengd.

De voortrein is van het McPherson-type met omgekeerde driehoeken en losgekoppelde stabilisatorstang. De achtertrein doet het met vervormbare dwarsstangen in U-vorm met holle stabilisatorstang. De met stikstof gevulde hydraulische dempers zorgen voor het evenwicht tussen comfort en wegligging. De stuurinrichting is voorzien van een elektropompgroep die ervoor zorgt dat de werking van de stuurbekrachtiging afhankelijk is van de rijsnelheid en de verdraaiing van het stuurwiel. Je komt tot stilstand met de vier schijven rondom. Vooraan zijn ze geventileerd en worden bijgestaan door ABS met EBV, noodremhulp en soortgelijken. Bandenmaatjes 195/65 en 205/50 staan op 15 of 17 duimswielen. Om gewicht te besparen ging de voorkeur naar een uiterst sterke structuur door gebruik te maken van HLE plaatdelen met hoge elasticiteitswaarden, een aluminium motorkap, composietmaterialen en kunststof schermen.

Van de 307 zullen dagelijks ongeveer 2000 stuks van de band rollen in Sochaux en Mulhouse. De 7,2 miljard Franse Frank kostende investering zal vanaf juni beginnen renderen, want dan komt de 307 er op de markt. Alle andere markten wachten tot het einde van dit jaar. De 307 zal vanaf het begin verkrijgbaar zijn als drie- en vijfdeurs.