Opel Astra Cabrio ook plezierig in winter

n de zomermaanden met de haren in de wind door het zonnige landschap klievenij Dit poëtische gevoel kent ongetwijfeld iedere cabriorijder. In de winter echter is het ander paar mauwen. De dunne kap die als dak dienst doet verhinderd dat het interieur op temperatuur komt... Meteen één van de redenen waarom een groot deel van de cabrio’s alleen in de zomer buiten mogen. Met de nieuwe Astra Cabriolet die in Genève wordt voorgesteld behoren dergelijke taferelen tot het verleden. Hij is immers uitgerust met een driedubbel gevoerd dak. De buitenste laag bestaat uit een duurzaam weefsel van katoen, polyacryl en polyester dat bestand is tegen alle weersomstandigheden. De isolerende middelste laag uit polyester-fleece van 10 mm dik. Niet alleen houdt ze de warmte in de auto, ze beperkt ook de windgeluiden. De binnenbekleding van polyesterweefsel met een coating van polyeurethaan oogt mooi en voelt prettig aan. Het kleurenspectrum op de foto toont de cabrio met z’n oudere broer: de Coupé. De thermografische camera toont twee zwarte daken, wat er op wijst de het warmteverlies bij de Cabrio niet groter is als dat van zijn verwant met stalen dak.

In tegenstelling tot wat gangbaar is in deze klasse opent de kap van de dakloze Astra steeds met een druk op de knop. Het geopende dak verdwijnt volledig onder het vlakke deksel van zijn plaatsstalen opbergvak. De hele procedure neemt 30 seconden in beslag. Bovendien kan u de afstandsbediening ook gebruiken om de kap van op afstand te openen of sluiten.

Wat Opel zal vragen voor de door Bertone getekende en geproduceerde Astra Cabrio weten we nog niet. Wel kunnen we zeggen dat onder de kap de gekende 1.6, 1.8 en 2.2 komt te liggen.