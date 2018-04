Europese autoverkoop in gedaald in 2000

Door: BV

a het recordjaar ’99 ging de Europese autoverkoop er in 2000 met 2,2 % op achteruit. In totaal werden er 14,7 miljoen wagens aan de man gebracht. Duitsland is ondanks een minderverkoop van 11% nog steeds de grootste Europese automarkt met 3,4 miljoen stuks. Op de tweede en derde plaats staan Italië (+3,3%) en Groot-Brittanië. Grootste daler in 2000 was de Deense markt. Ierland deed dan weer het tegenovergestelde.

Volkswagen blijft de grootste afzetter met ruim 1,6 miljoen verkochte exemplaren. Op de tweede plaats staat Renault met zowat 1.550.000 wagens. Opel/Vauxhall sluit het podium met anderhalf miljoen. Ford en Peugeot volgen op de vierde en vijfde plaats met ongeveer 1,2 miljoen verkochte wagens.

Bij de concerns ziet het podium er heel anders uit. Behalve dat Volkswagen op de eerste plaats staat met dik 2,7 miljoen wagens, wordt het gedeeld met PSA (Peugeot-Citroën) (1,9 miljoen auto’s) en General Motors (1,6 miljoen).