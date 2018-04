Door: BV

at de Amerikanen zot zijn van SUV's, Pick-up's en terreinwagens staat buiten kijf. Daarom is Salon van Detroit de ideale uitvalsbasis geweest voor de lancering van de gloednieuwe Jeep Cherokee. Omdat de huidige vierkante versie, ondanks zijn 16 levensjaren, nog steeds vrij goed verkoopt in de USA blijft hij er nog een poosje van de band rollen. De nieuwe komt er, in tegenstellng tot bij ons, onder de naam liberty op de markt.

De nieuwe Cherokee met ijzersterke off-road reputatie neemt duidelijk het design van de Grand Cherokee over. Zo ook de uit de kluiten gewassen wielkasten en de typische Jeep-voorsteven. De grote ronde koplampen en de stevige koetswerknaden door terugdenken aan het roemrijke Jeep-verleden.

Dankzij een volledig nieuwe onafhankelijke voorwielophanging met grote en stevige dwarsdraagarmen en een achterophanging die ook in zijn grote broer zit, mag je er donder op zeggen dat deze Jeep klaar is voor het betere terreinwerk.

Voor de motoren is de Cherokee bij wat kennissen langs geweest. De basisbenzine komt recht uit de Chrysler Voyager. Het gaat om de recente 2.4 DOHC viercilinder met 16 kleppen en 154 pk (226Nm). De topmotor wordt een nieuwe 3.7 PowerTech V6. Deze 90° V6 met gietijzeren blok en carter en aluminium cilinderkoppen ontwikkelt 210 pk en 305Nm. De grotere 4.7 V8 wordt in Europa niet ingevoerd. Ook de dieselliefhebbers mogen zich gelukkig prijzen want in de loop van het jaar wordt het gamma aangevuld met een splinternieuwe 2.5 viercilinder VM diesel met Common Rail. Die zal 140 pk en 343Nm leveren. De viercilindermotoren worden beide geleverd met handbediende vijfversnellingsbak en inschakelbare vierwielaandrijving. De V6 krijgt een multispeed automatische overbrenging en permanente vierwielaandrijving. De 3.7l V6 met multispeed kan tot 3250kg aan de sleephaak verdragen.