Mercedes A(nders gelijnd)

m heelhuids door zijn midlifecrisis te komen heeft de A-klasse van Mercedes zich wat op opgefrist. De uiterlijke wijzigingen blijven uiterst beperkt waardoor de vernieuwde kleine monospace onopgemerkt door het straatbeeld zal rijden. Alleen het getrainde oog zal merken dat het snuitje een nieuw radiatorrooster kreeg dat voortaan niet 3, maar 4 lamellen telt en dat koplampen van helder glas werden voorzien. Voor-en achterbumpers werden wat hervormd met onder andere grotere luchthappers vooraan. Beide exemplaren krijgen nu ook een stootstripje. Lichtblokjes met 2 witte stukjes erin moeten voor een elegantere achterkant zorgen.

De belangrijkste veranderingen merken we echter in het interieur. Het stadswagentje verwerft een hertekende boordplank die ergonomisch beter verantwoord is. Het harde plastic maakt plaats voor een aangenamere variant. Maar wat het meest opvalt is de verbeterde kwaliteit van het interieur. Je hoeft je dus niet meer af te vragen of je wel echt met een Mercedes op de baan bent.

Technisch verandert er eigenlijk ook niet veel. De A160 en A170 met CDI-dieselmotor van 1689cc winnen respectievelijk 15 en 5 pk. Het ESP-stabiliteitssysteem werd geupdated en het BAS-systeem (dat bij een noodstop de remdruk optimaal gebruikt) vult het ABS en EBV aan.

De nieuwe A-klasse gaat in première op het Salon van Genève.