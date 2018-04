Hyundai Santa Fé

Door: BV

yundai springt met de Santa Fe mee in het groeiende segment van de SUV’s. de Koreaanse vrijetijdskrijger is 4,50 m lang en krijgt een onafhankelijke wielophanging met McPhersons veerpoten, spiraalveren en een stabilisatorstang vooraan en dubbele driehoeken met spiraalveren achteraan. Behalve de basisversie die een voorwielaandrijving heeft, biedt Hyundai de Santa Fe ook aan met vierwielaandrijving. Een dubbel gescheiden remsysteem met ABS en EBD zorgt ervoor dat de SUV steeds veilig tot stilstand kan worden gebracht.

Dat de Santa Fe eerder een multifunctionele verhoogde break is, wordt niet alleen bevestigd in het ontbreken van een reductiebak, maar ook in de beperkte aanvals- en vertrekhoek. Die ligt net niet in de lijn van de echte 4x4’s. Het is dus eerder een luxe all-roader met 4 elektrische ruiten en elektrische spiegels, 4 airbags, een comfortabel interieur, een optionele 4-trapsautomaat,...

De Santa Fe staat in de catalogus met een standaard 2.0 16v van 134 pk, een 2.4 16v van 145 pk, een 2.7 V6 24v van 173 pk en een splinternieuwe 2 liter grote 16v-diesel met Common Rail van 112 pk. Voor wie de 112 dieselpk-tjes wat somber vindt voor een wagen die minstens 1.627 kg weegt, komt er binnenkort een nieuwe 2.5 Common Rail VM-diesel van 140 pk.

Hyundai’s terreinwagenkennis is voor minstens 724.990 BEF of € 17.972 te verkrijgen bij de dealer.