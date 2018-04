Dodge Viper: Amerikaanse sportieve trots groeit

Door: BV

H

et Amerikaanse Dodge vervolledigt na 8 jaar het Viper-gamma met een convertible. Het is alweer van 1992 geleden dat de RT/10 Roadster (de open versie met bescheiden hoes die je van slecht weer beschermt) werd gelanceerd. In 1996 volgde de GTS Coupé. Na 8 jaar raakt een koetswerk natuurlijk wat verouderd. Gelukkig vindt Dodge dit ook maken ze van de gelegenheid gebruik om hun nieuwste sportwagen een vernieuwdete geven. De koplampen en achterlichten zorgen ervoor dat je hem direct herkent. Achter de koplampen, die uiteen gehouden worden door een groter rooster, schuilen voortaan 3 ronde schijnwerpers. De achtersteven valt op door een hertekende kofferklep die beter aansluit met de gehele lijn van de wagen. Ook de achterlichten werden hervormd en in tweeën gesplitst. Voorts vertoond het koetswerk enkele nieuwe welvingen die zorgen voor een verbeterde stroomlijn. Het dak tenslotte kan volledig verstopt worden onder een perfect geïntegreerde afdekking.

Onder de immense motorkap schuilt een gigantische 8.3 liter V10 van 500 pk en 678 Nm! Daarmee is Dodge meteen de enige constructeur ter wereld die zoveel vermogen in een productiewagen aanbiedt. Grote 18” wielen met bandenmaatje 275/35 vooraan en 19” wielen met maatje 345/30 achteraan, een onfhankelijke ophanging en krachtige remmen zorgen ervoor dat je je nieuwe Viper niet meteen in het decor achterlaat.

Het speleding zal pas in augustus 2002 van de band lopen in DaimlerChrysler fabriek op de Conner Avenue in Detroit. Of en wanneer de eerste Convertible naar ons land komt weten we nog niet.