Mercedes A naar USA

e Mercedes A-Klasse, het kleinste Mercedes ontwerp dat ook effectief onder die naam door het leven gaat, wordt naar alle waarschijnlijkheid op de Amerikaanse markt losgelaten in 2004. Jürgen Hubbert van DaimlerChrysler?s autodivisie, liet zich dat ontvallen in een gesprek met het Duitste Handelsblatt op de Motorshow van Detroit. We veronderstellen dat het om de opvolger van de huidige A-Klasse gaat. Van de huidige versie (gelanceerd in 1997), werden er in Europa al ruim een half miljoen aan de man gebracht.In het land van 'Big is Beautiful' zou volgens DaimlerChrysler zelfs de Smart kansen op succes hebben. De Duits-Amerikaanse motorgigant doet momenteel marktonderzoek in die richting.