Belgacom kiest Ford Transit

Door: BV

D

e Belgische Ford-afdeling (Ford Motor Company), heeft in samenwerking met Hertz-lease en Cégéac, Ford-concessiehouder in Brussel (schaarbeek), een contract met Belgacom gesloten. Ford levert het grootste Belgische telecombedrijf in 2001 en 2002 een 500-tal Transits. Er werd geopteerd voor een sale-and-lease-back formule. John Goossens, president en CEO van Belgacom, kon vrijdag 12 januari tijdens de officiële opening van het Bedrijfs- en Vrijetijdsvoertuigen Salon in Brussel de sleutels van het eerste exemplaar in ontvangst nemen uit handen van Nick Scheele, Chairman van Ford of Europe. Ford’s Transit is trouwens ook bedrijfswagen van het jaar.