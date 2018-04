Door: BV

N

iet alleen de Amerikanen trakteren ons allerhande nieuwigheden op het Salon van Detroit. Ook het Duitse BMW gebruikt het Salon voor de presentatie van een unieke wagen. De BMW X Coupé is een kruising tussen een sportcoupé en een terreinwagen. Hij plaats zich met zijn 4,58 meter precies tussen een Z3 en Z8. De stabiliteit van wagen wordt verzekerd door de opmerkelijke breedte van 1,87 meter.

Net als de X5 is de X Coupé uitgerust met een automatisch differentieel, DSC stabiliteitscontrole en een afdaalhulp (HDC). Dankzij bovengenoemde uitrusting en de identieke bodemvrijheid presteert de X Coupé op het terrein even goed als de X5

Het lijnenwerk in het koetswerk ontstaat door een gasstroom onder hoge drukt te verbranden. De techniek kreeg dan ook 'Flame Surfacing' als benaming. De X Coupé ziet er langs elke zijde anders uit omwille van zijn asymetrische kenmerken. Zo zijn de achterlichten niet van gelijke vorm en moet de X Coupe zich rechtsachter een C-stijl ontberen. Een grote zijdelingse deur schuift naar achteren open, waardoor je je in één klap toegang verschaft tot de achterste zitplaatsen en de bagageruimte. Doordat de bestuurderspost in de X Coupé door de grote middenconsole tamelijk afgezonderd is van de 3 overige plaatsen is hij eerder een 1+3 dan een 2+2. De aanduiding van de temperatuur en het brandstofpeil zijn opgenomen in de linkerdeur. Voorts is de cockpit voorzien van een multifunctionele monitor in de middenconsole. Hierop wordt onder andere informatie van het offroad-navigatiesysteem weergegeven. Deze techniek leidt de bestuurder doorheen het onverhard terrein.

De X Coupé puurt zijn kracht uit een 3 liter grote diesel. Het gaat hier om de motor uit de 330d. Ook hier ontwikkelt hij 184 pk, maar het koppel werd opgekrikt tot 450 Nm. Het vermogen wordt via een vijftrapsautomaat met sequentiële bediening en grote 20" wielen op de weg gebracht. De rijhoogte wordt vanaf 100 km/h verlaagt om de luchtweerstand en wegligging te verbeteren.