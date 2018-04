2,3 Miljoen nieuwe Renaults de baan op

Door: BV

enault heeft tijdens het laatste jaar van het vorige millennium wereldwijd maar liefst 2,3 miljoen wagens verkocht. Goed voor een wereldmarktaandeel van 4,1%. Daarmee is Renault ook meteen de best verkopende Europese constructeur.

In Europa ging de verkoop er lichtjes (-0,3%) op achteruit, maar nog steeds 11 op 100 van de in 2000 verkochte wagens was een Renault. Dat is nog steeds genoeg voor het hoogste schavotje. De lichte achteruitgang zou te maken hebben met de afwezigheid van opvallende nieuwigheden en de uitbollende Laguna I. Vooral de Mégane werd massaal verkocht. De in 1996 gelanceerde Scénic is het succesnummer bij uitstek. Ondanks de groeiende concurrentie blijft de verkoop van de Scénic in de lift zitten. Meer dan de helft van de verkochte Mégane’s is de ruimere monovolumeversie.

Renault laat buiten West-Europa een groei van maar liefst 23% optekenen. Ze realiseren daarvoor groeicijfers in bijna elk land. De uitschieters zijn Turkije (+49%), Algerije (+91%) en Zuid-Afrika (van 1,7% naar 4,6%), maar ook in landen als Rusland, Chili of Roemenië schiet de verkoop van de Renault de hoogte in. De verkoop van Renault daalde enkel in landen waar de economie met een ernstige terugval te maken kreeg, maar ook daar wist Renault zijn positie te handhaven.

In 2001 wil de Franse constructeur zijn internationale ontwikkeling verder zetten. De groep wil tegen 2010 geen 2,3 miljoen, maar 4 miljoen voertuigen per jaar verkopen.