VM legt laatste hand aan huiseigen diesel(s)

M, een dochterbedrijf van het Amerikaanse Detroit Diesel van DaimlerChrysler, gaat in de loop van het jaar beginnen met de productie van enkele gloednieuwe dieselmotoren. Eén daarvan zullen we terugvinden in de Chrysler Voyager die recent werd vernieuwd. Ook de nieuwe Jeep Cherokee zal hiervan kunnen genieten, maar wellicht niet voor het einde van 2001. Het gaat om een 2.5 viercilinder die goed is voor 140 pk. De moderne krachtbron maakt gebruik van Common Rail, dubbele bovenliggende nokkenassen en vier kleppen per cilinder. De Jeep Grand Cherokee krijgt begin 2002 een variant met vijf cilinders.

Een kleinere 1.5 driecilinder en 1.9 viercilinder zullen hun weg vinden naar verschillende Hyundai-modellen zoals de kleine Accent, de Lantra, de Trajet monospace en de Santa Fe. Beide diesels werken met Common Rail. Ze leveren respectievelijk 75 en 111 pk.