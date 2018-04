Opel op het salon van Detroit

Door: BV

pel en Vauxhall pakken op het Detroitse Salon uit met 3 opzienbarende wagens. Het Amerikaanse publiek maakt kennis met de Opel Astra Eco 4, de Hydrogen 1 (met waterstofmotor - foto rechts) en de Vauxhall VX220. Deze laatste is in onze contreien beter gekend als de kleine Opel Speedster.

De Opel Astra Eco 4 wordt voortbewogen door een 1.7 DTI turbodiesel viercilindermotor. Deze knaap ontwikkelt 75pk, wat evenveel is als zijn broers in normale livrei. De Eco 4 legt knappe verbruikcijfers voor door gebruik te maken van aërodynamische attributen die de stroomlijn ten goede komen. Ook werden de versnellingsbakverhoudingen verlengd waardoor het toerental - en dus het verbruik ? daalt. De 1700 turbodiesel verbruikt volgens de ECE-norm 4,4 l/100km. Dankzij de volledige veiligheids- en antidiefstaluitrusting is de groene Astra een volwaardige gezinswagen en kilometervreter.

Het resultaat van de Astra Eco 4 Rally, die vorige maand werd gereden, toonde het milieuvriendelijke karakter van de wagen. De 23 deelnemende Astra?s verbruikten gemiddeld 4,04 liter dieselbrandstof per 100km. De winnaar had genoeg aan 3,36 l/100km (zie nieuwsrubriek december 2000).

De door een brandstofcel met waterstof aangedreven Hydrogen 1 staat eveneens te blinken op het jaarlijkse Salon van Detroit. Dit experimentele voertuig werd gebaseerd op de Zafira en wordt aangedreven door een draaistroommotor die goed is voor 55 kW/75 pk en een top van 140 km/h. De vijfzitter monospace maalt 400 km af met één tankbeurt. De technische studie met nulemissie is nog maar de voorbode van wat Opel in de toekomst zal bieden. Volgens Hans H. Demant, hoofd van Opels International Technical Development Center (ITDC) in Rüsselheim, 'is waterstof onbetwistbaar de brandstof van de toekomst'.

De Amerikaanse bodem mag ook een flinke portie rijplezier verwachten. De Vauxhall VX220 die binnenkort over onze wegen bolt als Opel Speedster is Opels' eerste compacte sportwagen met centrale motor. De Speedster met flink wat Britse knowhow (van Lotus) achter het koetswerk maakt veelvuldig gebruik van aluminium en composietmaterialen voor onderstel en carrosserie. Het hart van de bolide is een aluminium 2.2 viercilinder ECOTEC-motor van 147 pk die 8,2 l/100km vraagt (MVEG-norm). In een erg lichte sportwagen staat dit bescheiden vermogen garant voor flukse prestaties. De enthousiaste chauffeur scheurt na 5,9 sec tegen 100 km/h over het asfalt. De Speedster is 217 km/h snel.