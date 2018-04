Chrysler Voyager: grootse Amerikaan

Door: BV



e strijd in het segment van de grote monovolumes is nog steeds bikkelhard. In onze regionen blijven de Renault Espace en VW Sharan/Ford Galaxy domineren. Om terug zijn deel van een steeds meer verdeelde taart op te eisen, schotelt DaimlerChrysler nu zijn vierde Voyager-generatie voor. Het grote publiek kreeg de voyager te zien op het Salon van Bologna van vorige maand en zal voor ons Vlamingen te zien zijn op het Bedrijfsvoertuigensalon in Brussel (van 13 tot 21 januari).

De nieuwe Voyager houdt het grotendeels bij de lijn van zijn voorganger, maar toch kan je zeggen dat de grote volumewagen steeds frisser en moderner voor de dag komt. De uiterlijke aanpassingen zijn het duidelijkst zichtbaar in de vergrote koplampen met dubbele lens en de meer gewelfde en verhoogde motorkap die uitmondt in een breder radiatorrooster dat naar voor werd geschoven. De flank werd wat Amerikaanser en krijgt een band mee over de lengte van het voertuig. Tevens groeiden de achterlichten en krijgt het derde stoplicht een beter zichtbare (hogere) plaats.

Het interieur kent een hele rits nieuwigheden met onder andere een airco met gescheiden links/rechts/achter regeling. Het dashboard werd ergonomischer en de centrale console biedt naast de bekerhouders ook een GSM-houder, bergvakken en een 12V-stekker. Op de duurste versies kan deze kist ook tussen de stoelen op de 2de zetelrij geplaatst worden.

De Voyager werd op alle vlakken comfortabeler, maar ook veiliger. Chrysler reviseerde hiervoor de voorste dempers, de ophangingsarmen en de motorophanging. Zo konden het geluidsniveau en trillingen sterk worden teruggedrongen. Om te voldoen aan de NHTSA-norm (National Highway Traffic Safety Administration) werd de Voyager verstevigd met tal van balken. Het interieur gebruikt schokabsorberende materialen. Natuurlijk zijn ook Isofix-bevestigingspunten en ABS met EBD aanwezig op bij te dragen in de veiligheid.

Het basismodel is een onveranderde 2.4 benzine van 150 pk en 226 Nm. De 3.3 V6 staat een trapje hoger in de hiërarchie en vervult tevens de rol van topmodel. Hij wint 22 pk en houdt het op 180 pk en 285 Nm. Vanaf maart kan ons dieselminnend België de gloednieuwe 2.5 CRD diesel met Common Rail bestellen. Deze viercilinder met turbo en intercooler ontwikkelt 140 pk en 312 Nm bij 1800 t/min. De nieuwe 3.5 V6 24v benzine met 230 pk verschijnt ook in maart, maar zou (voorlopig?) alleen verkrijgbaar zijn in de USA.

Prijzen voor Europa zijn nog niet beschikbaar, maar gezien het prijzenniveau dat de Voyager in de States haalt lijkt het niet onaannemelijk dat de 'basisversie' reeds met het miljoen zal flirten.