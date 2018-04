Ford Transit bedrijfswagen van het jaar

Door: BV

en 20-koppige jury van journalisten, gespecialiseerd in bedrijfsvoertuigen, verkoos het volledig nieuwe Ford Transit gamma tot Internationale Bedrijfswagen van het jaar 2001.

Ford verkocht van de Transit op 35 jaar tijd ongeveer 4 miljoen exemplaren. De nieuwe Transit lijkt de trend te zullen doorzetten. Het is de eerste bedrijfswagen die op hetzelfde platform van zowel voorwiel als achterwielaandrijving voorzien kan worden. De achterwielaandrijver zijn ontworpen om te concurreren in de categorie van de tweetonners, terwijl de laadcapaciteit van de voorwielaandrijvers met lage vloer ongeveer één ton bedraagt. Het is voor het eerst dat de populaire Transit zich in die categorie laat gelden

De Transit is verkrijgbaar met maar liefst 5 cabineversies (gaande van chassis-cabine tot bus), 3 wielbasissen, 4 laadlengten en 3 dakhoogte.

Ford of Europe zal de Bedrijfswagen van het jaar 2001-trofee tijdens de opening van het Internationaal Bedrijfs- en Vrijetijdsvoertuigensalon in Brussel (13-21 januari) in ontvangst mogen nemen.