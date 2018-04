Volvo Adventure Concept Car (ACC)

Door: BV

et Salon van Detroit, dat gelijktijdig loopt met ons Brussel Bedrijfs- en Vrijetijdsvoertuigensalon, stelt 2 belangrijke prototypes van Volvo voor: Adventure Concept Car (ACC) en de de Safety Concept Carmso-spacerun: yes"> (SCC). Deze laatste werd onlangs aan de pers voorgesteld en besproken in onze rubriek Nieuws van december.

De Adventure Concept Car is een vrijetijdsterreinwagen die de toekomstgerichte ideeën van de Zweedse constructeur bundelt in één concept car. De commentaren en meningen van de potentiële kopers zullen worden gebruikt om het product in een nog vroeg stadium van ontwikkeling bij te sturen. Bezoekers van de Volvo-stand in Detroit kunnen hun duit in het zakje brengen doordat computerverbindingen zijn voorzien met de ontwerpers van de ACC.

Het ACC concept is opgetrokken rond vijf essentiële criteria, die overeenstemmen met de verwachtingen van de markt ten aanzien van een vrijetijds-4x4 van Volvo: een rijgedrag dat kan worden vergeleken met dat van een evenwichtige berline; een zeer hoog beschermingsniveau niet alleen voor de inzittenden van de auto, maar ook voor de kwetsbare gebruikers erbuiten; motoren die gelijk krachtig, zuinig en onderhoudsvriendelijk zijn; een uitstoot die vergelijkbaar is met die van een klassieke berline en dit ondanks het grotere formaat en het forsere gewicht en een ruimbemeten binnenruimte zonder buitensporige koetswerkafmetingen.

Qua stijlkenmerken vertoont de ACC duidelijke overeenkomsten met de S60. Hij neemt er ook het principe van de vooruitgeschoven passagiersruimte van over. Peter Horbury, die de stilistische plak zwaait bij Volvo Cars omschrijft de stijl van de ACC veeleer als “mannelijk”, door het samengaan van een intens veiligheidsgevoel en een zekere sensibileit. De comfortabele SUV combineerd avontuur en verfijning met koelruimte, tv, audiosyteem, enz...