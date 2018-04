Lancia Nea

Door: BV

ancia's conceptcar, de Nea, is voorzien van maar liefst 10 camera's en sensoren. Een frontale langeafstandssensor spoort alle voorwerpen voor de auto op. Een frontale camera verifieert of een voorwerp wel degelijk op het traject ligt. Twee cameraatjes langs de kant van de Nea gaan na over hoeveel ruimte hij beschikt voor eventuele uitwijkmanoeuvres. Voorts staan 6 korte afstandsradars op de flanken, 2 camera's voor de dode hoeken, 3 achteruitkijkcamera's en een parkeercamera. Het systeem controleert voortdurend het gevolgde parcours en grijpt indien nodig in via de snelheid of besturing. Kan de bestuurder in een kritieke situatie niet meer tijdig ingrijpen, dan remt de Nea zelf af of wijkt hij uit om de hindernis te ontwijken. Wanneer er gripverlies optreedt, wordt de vierwielaandrijving automatisch geactiveerd.

De Nea ziet eruit alsof hij uit één stuk bestaat. De koplampen die in de A-stijl overlopen versterken de futuristische stijlkenmerken. Hij 'herkent' zijn eigenaar die in het bezit is van een Smart-card- wanneer die dichterbij komt. Ruiten worden helder en de deuren worden ontgrendeld. De verstrooide professor -die vergat waar hij parkeerde- belt zijn wagen op, waardoor de Nea met de lichten begint te knipperen.

Het navigatiesysteem spoort files op en leidt de bestuurder langs alternatieve routes naar zijn bestemming. U kan natuurlijk ook telefoneren, smsjes en e-mails versturen, internetten, telediagnoses laten uitvoeren...

De Nea biedt plaats aan vier personen die elk over hun eigen airco beschikken. De spraakherkenning zorgt voor een snelle activering van de systemen. Wie liever niet met zijn wagen praat gebruikt het aanraakscherm.