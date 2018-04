Luxe 7-zitter Subaru Tribeca komt in oktober

Door: REDACTIE

D

e in de V.S. (Lafaylette Indiana) gebouwde Subaru B9 Tribeca komt in oktober naar Europa. Voor een prijs vanaf 43.000 € krijgt men een luxueuze zevenzitter. Het koetswerk is modern met vooral een onuitgegeven front en originele koplampblokken. De B9 is meer een berline dan een SUV hoewel de vierwielaandrijving eerder op dit laatste duidt. Een Crossover is preciezer. Maar bij Subaru hebben alle auto’s, ook de kleinste Justy G3X, terreinwagen capaciteiten. De top-Subaru heeft de klankvolle drieliter zescilinder (H6) boxermotor van 245 pk en een koppel van bij de 300 Nm die wij kennen van de Outback en de Legacy Touring. De motor is gekoppeld aan een vijftrapsautomaat met Sportshift. De technisch prachtige combinatie van watergekoelde boxermotor en verfijnde vierwielaandrijving is een eigenschap van het Japanse merk dat er intussen in geslaagd is het verbruik sterk te drukken want men geeft een gemiddelde op van 12,3 liter.

De prestaties zijn aantrekkelijk want de 1,9 ton wegende auto haalt een topsnelheid van 195 km per uur. Het is meteen een grote reiswagen die de inzittenden met alle comfort en veiligheid tegen de hogere kruissnelheden van 160 km per uur naar Tirol voert.

Er is nog geen diesel maar daar werkt Subaru aan, hoewel het nog tot 2007 zal duren eer men die kan aanbieden. Maar dat wordt dan een onuitgegeven zelfontbrander want de eerste boxermotor met diesel.

Subaru is een grote wagen want 4m85 lang, 1m88 breed en 1m69 hoog. De wielbasis bedraagt 2m75. Dat levert ook een ruim interieur op dat trouwens plaats biedt aan zeven personen (in bepaalde landen zoals Noord-Amerika een vijfzitter met dan een ruimere koffer). Van de zevenzitter kunnen evenwel de twee achterste zitjes volledig tot een vlakke vloer omgeklapt worden. Ook het interieur is origineel. Bijzonderheden zijn het standaard navigatiesysteem met 7-duims scherm, de telecamera als parkeerhulp en een op de drie zetelrijen regelbare airco.