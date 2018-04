Mercedes G 55 AMG nu al 500pk sterk

Door: REDACTIE

e iconische oer-4x4 van Mercedes, de G-Klasse, krijgt er in z’n krachtigste uitvoering weer een paar paarden bij. AMG vind in de 5,5l grote achtcilinder 500 in plaats van 476pk. De 6,3l grote nieuwe V8 komt vooralsnog niet onder de neus van de terreinvreter. De prestaties van de vernieuwde G 55 AMG; een sprint in 5,5 tellen (één tiende beter dan voorheen) en een onveranderde Ő begrensde Ő topsnelheid van 210km/u. Nieuwe 18-duims velgen maken het verschil met de vorige uitvoering. De G is vanaf heden ook te bestellen met meedraaiende Xenon-koplampen. Een hebbeding dat standaard is op deze snelle telg.