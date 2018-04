Nauwelijks gecamoufleerd: de nieuwe Mini

Door: REDACTIE

MW is in de wolken met het succes van de Mini; ze wisten er meer dan 800.000 van aan de man te brengen. Bovendien profiteert de constructeur van de gezonde winstmarges op een ‘premium’-product als dit. De autobouwer wil dus verder met de Mini en er komt dus zeer binnenkort een nieuwe generatie. Die wordt zo’n 6 centimeter langer dan het huidige model (dat eigenlijk ook niet echt ‘mini’ is), maar behoudt nagenoeg alle stijlelementen. Uit bijgevoegde beelden, waarop de nieuwe generatie nauwelijks gecamoufleerd te zien is, blijkt dat duidelijk. De extra centimeters worden vooral aangewend om het zitcomfort voor de achterste inzittenden te verbeteren. Dat is een pijnpunt van het huidige model.

De Mini roept dankzij z’n stugge ophanging en snedige besturing een kart-gevoel op, maar de ingenieurs claimen die sensatie bij de nieuweling nog beter te benaderen. De elektromechanische stuurbekrachting krijgt voortaan ook twee stappen; een normale modus operandi en een sportafstellling, die zwaarder stuurt en nog directer reageert. De voornaamste interieurwijziging zou bestaan uit een nòg grotere snelheidswijzer. Mini kon daardoor een display voor de radio en wellicht ook een GPS-systeem integreren. Bij de uittredende generatie hebben de ingenieurs stunt- en vliegwerk moeten verrichten om alle snufjes in de instrumenten te schikken. Starten geschiedt voortaan met een drukknop. De collectie plofkussens wordt uitgebreid tot 6 stuks.

Het grootste nieuws is nog onder de kap te vinden. BMW keilt de wat tamme 1.6l (van Chrysler-origine) immers overboord. In de plaats komt een benzinekrachtbron met gelijkaardige cilinderinhoud die in samenwerking met PSA (Peugeot Citroën) ontwikkeld werd. Die zou in z’n atmosferische versie 120pk en 160Nm gaan leveren. De Cooper S krijgt behalve drukvoeding ook directe inspuiting en zou 175pk en 240 (vanaf 1.600t/min!) gaan leveren. De gangwissel zal voor eender welke versie zes verhoudingen tellen. Een automaat met even veel versnellingen wordt ook leverbaar.